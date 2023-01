Arthur Lira condena ação terrorista contra os Poderes: "agiremos com rigor para preservar a democracia"

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira, se manifestou sobre a invasão e depredação dos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF), promovidos neste domingo (8) por terroristas bolsonaristas.

Em nota, Lira disse que o Congresso Nacional jamais negou voz a quem queira se manifestar pacificamente. "Mas nunca dará espaço para a baderna, a destruição e vandalismo. Os responsáveis que promoveram e acobertaram esse ataque à democracia brasileira e aos seus principais símbolos devem ser identificados e punidos na forma da lei", disse Lira.

"A democracia pressupõe alternância de poder, divergências de pontos de vista, mas não admite as cenas deprimentes que o Brasil é supreendido nesse momento. Agiremos com rigor para preservar a liberdade, a democracia e o respeito à Constituição", completou Arthur Lira.

>>> Governador do DF demite secretário de segurança Anderson Torres, que facilitou a ação dos terroristas bolsonaristas

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Leia também matéria da Reuters sobre o assunto:

Após invasão do Planalto, Congresso e STF, PT pede ao PGR intervenção na segurança pública do DF

BRASÍLIA (Reuters) - Após invasão por bolsonaristas radicais do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF), o PT anunciou que vai entrar com um pedido à Procuradoria-Geral da República de intervenção federal na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

"Atenção! Eu e a presidente do PT @gleisi estamos agora representando ao procurador-geral da República (Augusto Aras) para que seja decretada intervenção na Segurança Pública do DF", disse o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), em sua conta no Twitter.

Procurada, a assessoria da PGR não respondeu de imediato a pedido de comentário.

Radicais invadiram as sedes dos três principais Poderes da República. Nos bastidores, segundo fontes, autoridades articulam uma reação para a retirada dos invasores, insatisfeitos com a assunção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.