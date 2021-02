Arthur Lira diz que segunda onda de Covid-19 era 'previsível' e que discutirá com governadores ações contra pandemia

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesse sábado (27) que o aumento do número de casos da Covid-19 no Brasil era "previsível" e conversará com governadores na próxima semana sobre ações para enfrentar a pandemia. As declarações dele foram concedidas em uma rede social e em uma entrevista a um grupo de advogados.

"Nós estamos em uma segunda onda que teve pré-avisos ali de Manaus, sempre começa por lá e começou por lá a primeira e mais algumas capitais por causa do hub. Nós tivemos aí ao final do ano Réveillon, Natal, carnaval, muitas pessoas viajando pelo Brasil. E era previsível que essas coisas acontecessem", disse o parlamentar.

De acordo com o deputado, a situação de Manaus, onde pacientes morreram por falta de oxigênio, foi um dos "pré-avisos" do que aconteceria ao restante do país.

O número de casos de Covid-19 no Brasil superou a marca de 10,5 milhões: 10.517.232, segundo balanço divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). O número de mortes foi o maior até agora: 8.244, com média móvel de 1.178/dia. Há um mês, essa média era de 1.047.

Lotação na rede pública

Pelo menos 13 estados brasileiros estão com taxas de internação por Covid-19 acima de 80% nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da rede pública.

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista a um vídeo da presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), Lúcia Souto:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.