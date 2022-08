“Arthur Lira é um filho direto de Eduardo Cunha. É a criatura que ultrapassou o criador”, diz deputado Paulão

“O Brasil atravessa um modelo que, na prática, é como se estivéssemos no parlamentarismo em que ele é o primeiro ministro junto com Ciro Nogueira”, diz o parlamentar de Alagoas edit

247 - O deputado federal Paulão (PT-AL) participou do programa Giro das Onze, da TV 247, em que fez uma análise sobre a disputa eleitoral em Alagoas e denunciou as manobras do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP) para tentar insuflar a campanha, via orçamento secreto.

“Arthur Lira é um filho dileto do Eduardo Cunha. É a criatura que ultrapassou o criador. O Brasil atravessa um modelo que na prática é como se estivéssemos no parlamentarismo em que ele é o primeiro ministro junto com Ciro Nogueira”, disse Paulão.

Segundo o deputado, Lira (PP) despejou mais de R$ 300 milhões por meio do chamado orçamento secreto, destinando a cidades do estado.

“Lira, dos 102 municípios, ele controla metade através da RP9, o orçamento secreto. Esse orçamento secreto é uma excrescência. Arthur já colocou aqui quase R$ 300 milhões da RP9. Dos 9 deputados federais, o único que não recebeu RP9 fui eu”, destacou.

Paulão também falou dos anos de convivência com Jair Bolsonaro no parlamento.

“Convivi com Bolsonaro. Estou no terceiro mandato. É uma figura que não precisa nem gastar tempo: todos os adjetivos negativos do mundo. Uma figura desagregadora, inconveniente, que não tem a diplomacia interna da casa. Foi essa figura tosca”, resumiu.

