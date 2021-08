Arthur Lira ganha o prêmio Motosserra de Ouro 2021, do Greenpeace

Ativistas ambientais se reuniram em frente ao Anexo II do Congresso para realizar a cerimônia, que teve direito a tapete vermelho e contou com a presença da "rainha do Brasil" edit

247 - A ONG Greenpeace entregou o Troféu Motosserra de Ouro Edição 2021 ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Ativistas ambientais se reuniram em frente ao Anexo II do Congresso para realizar a cerimônia, que teve direito a tapete vermelho e contou com a presença da "rainha do Brasil".

A "homenagem" é uma maneira simbólica de expor políticos que atuam contra o meio ambiente.

"Com uma produção inspirada na premiação do Oscar, com tapete vermelho, convidados vestidos de gala e uma mestre de cerimônia, a atividade teve o objetivo de denunciar a boiada destruidora que Arthur Lira vem passando na Câmara, ao colocar em votação projetos de lei que ameaçam gravemente a Amazônia e outros ambientes naturais, os povos da floresta, do campo e da cidade e o clima global", segundo o site da ONG.

Entre os projetos de maior impacto com o aval de Lira, está o PL 2.633/2020, conhecido como "PL da Grilagem". A aprovação abriria caminho para a regularização de áreas públicas invadidas por grileiros e facilitaria a legalização de invasões das terras de comunidades indígenas.

Ambientalistas também denunciam o PL 490, da bancada ruralista. O projeto viola a Constituição e os direitos dos povos indígenas ao propor o fim das demarcações, a revisão de terras indígenas e a regularização do garimpo.

Confira abaixo trechos da cerimônia:

