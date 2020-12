Arthur Lira minimiza acordão de Maia e pergunta: quem é o candidato?

247 – "Papo reto: sou candidato para dar voz aos deputados. Coisa que vem faltando aqui nos últimos anos. Meu projeto é claro e está posto. Mas eu queria saber uma coisa: quem é o candidato do Rodrigo Maia?", postou o deputado do centrão. Saiba mais sobre a disputa na Câmara:

Sputnik – O candidato à presidência da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP) ironizou o anúncio de apoio feito pelo PT e por outros partidos da oposição ao grupo formado por Rodrigo Maia nesta sexta-feira (18).

"Coerência é o que falta a muitos partidos de oposição e talvez também um comprimidozinho para a memória", disse o líder do PP, segundo o UOL.

Arthur Lira, que conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, é o único deputado federal que lançou oficialmente uma candidatura à presidência da Câmara até agora. A eleição deve ter apenas dois candidatos: o adversário de Lira será o candidato apontado por Rodrigo Maia, atual presidente da Casa.

Além da ironia, Lira disse ainda que alguns dos líderes dos partidos que anunciaram voto no candidato de Maia não têm apoio interno da maioria dos deputados destas siglas. "Muitos que assinaram hoje aí não têm maioria para ter feito anúncio de formação de bloco", afirmou o pré-candidato.

Lira disse ainda que a presidência de Rodrigo Maia na Câmara é "uma ditadura de representatividade" e que a "Casa precisa de voz". O deputado também alfinetou o grupo de Maia pelo Twitter.





No dia 6 de dezembro, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) barrou as reeleições de Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP) para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, respectivamente, abrindo caminho para uma disputa pela sucessão do comando das Casas.

A eleição para a presidência da Câmara acontece no dia 1º de fevereiro de 2021. No mesmo dia, acontecerá a eleição para a presidência do Senado.

O conhecimento liberta. Saiba mais