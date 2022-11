Arthur Lira pretende ter diálogo "sem nenhum tipo de armas" com Lula

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse a pessoas próximas que pretende ter uma conversa reservada, sem "telefone sem fio" com o petista edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que pretende ter um diálogo "sem nenhum tipo de armas" com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O parlamentar disse a pessoas próximas que pretende ter uma conversa reservada, sem "telefone sem fio" com o petista. A informação é da jornalista da CNN Daniela Lima.

O petista deve estar em Brasília (DF) na próxima semana para encontros com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber.

"Nós vamos ter uma conversa pessoal, sem nenhum tipo de armas, uma conversa em tom ameno para fazer um diagnóstico e, a partir daí, ver como as coisas vão caminhar", disse.

