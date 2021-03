Arthur Lira sobre decisão de Fachin: “minha dúvida é se é para absolver Lula ou Moro. Lula pode até merecer. Moro, jamais!”

Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se posiciona a favor da absolvição do ex-presidente Lula ao comentar decisão do ministro do STF Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente relacionados à Lava Jato edit

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o ex-presidente Lula é merecedor da absolvição de suas condenações, mas o ex-juiz Sergio Moro, “jamais”. O comentário foi feito no contexto da decisão do ministro do STF Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente relacionadas à Lava Jato .

Ele concedeu habeas corpus para declarar a incompetência da 13a Vara Federal de Curitiba para julgar quatro processos que envolvem Lula – o do triplex, o do sítio de Atibaia, o do Instituto Lula e o de doações para o mesmo instituto.

“Minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver Lula ou Moro. Lula pode até merecer. Moro, jamais!”, postou Lira no Twitter.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e assista à superlive sobre o assunto:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.