Arthur Lira usa voos da FAB para viajar no Carnaval

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), viajou em aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) durante o feriadão de Carnaval. O parlamentar partiu de Brasília (DF) para Salvador (BA) na manhã de sexta-feira (9). Na capital baiana, o deputado esteve na apresentação do cantor Bell Marques no "Bloco Vumbora". Os relatos foram publicados nesta quinta-feira (15) pelo jornal Folha de S.Paulo.

No domingo (11), Lira viajou de Salvador ao Rio de Janeiro, onde acompanhou o desfile da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. A agremiação recebeu patrocínio de R$ 8 milhões da Prefeitura de Maceió para homenagear Rás Gonguila, personagem histórico do Carnaval da capital alagoana - governada pelo prefeito João Henrique Caldas (PL), aliado de Lira.

O deputado quem pediu o uso dos voos da instituição por motivos de segurança, comunicou a Força Aérea. De acordo com decreto da Presidência da República de 2020, autoridades como ministros de Estado e os presidentes do Congresso e da Câmara podem solicitar transporte aéreo em aeronave do Comando da Aeronáutica.

A norma afirmou que as solicitações vão ser atendidas em ordem de prioridade que envolve emergências médicas, motivos de segurança e motivos de viagem a serviço.

