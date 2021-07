Arthur Lira volta a blindar Bolsonaro ao dizer que Câmara não tem compromisso com “ruptura política”

Em postagem no Instagram, o presidente da Câmara, que senta em cima de mais de 100 pedidos de impeachment, afirma que a Casa “tem compromisso com a democracia”, mas que “não tem compromisso algum com qualquer tipo de ruptura política” edit

247 - O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (MDB-AL), voltou a blindar Jair Bolsonaro em uma postagem institucional no Instagram , na qual afirma que a Casa “não tem compromisso algum com qualquer tipo de ruptura política”.

A mensagem de Lira, que trava os mais de 100 pedidos de impeachment, diz que “a presidência da Câmara dos Deputados tem compromisso com a democracia, com as pautas que desenvolvam o País, com a harmonia, com a governabilidade”.

O texto continua: “A Câmara dos Deputados não tem compromisso algum com qualquer tipo de ruptura política, institucional e democrática”.

Lira vem ampliando as discussões em torno de pautas de interesse do bolsonarismo e da extrema direita, como a adoção do voto impresso e a criminalização de movimentos sociais. Ele também sugere abrir o debate da implementação do semipresidencialismo ou parlamentarismo a partir de 2026, o que é criticado por líderes de oposição .

Pesquisa Datafolha revelou, pela primeira vez , que a maioria dos brasileiros defende o impeachment de Jair Bolsonaro. Segundo o levantamento, 54% dos eleitores querem a abertura do processo na Câmara dos Deputados.

