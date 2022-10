Às vésperas da eleição, Barroso indica o samba "Já vai tarde"

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso indicou nesta sexta-feira (28) para seus seguidores o samba "Já vai tarde", do grupo Mania de Ser. "Dicas da semana: - Um livro: Os cem melhores poemas brasileiros do século, Ítalo Moriconi - Um pensamento: 'De nada adianta quebrar o espelho por não gostar da imagem'. - Uma música: Já vai tarde, Mania de ser", escreveu o magistrado no Twitter.

O ministro do Supremo sofreu ataques de Jair Bolsonaro (PL) nos últimos anos. Em agosto de 2021, por exemplo, o ocupante do Planalto chamou Barroso de "filho da puta". Também naquele mês, o chefe do Executivo disse que o magistrado é defensor do terrorista Battisti, favorável ao aborto, à liberação das drogas, à redução da idade para estupro de vulnerável.

No seu governo o chefe do Executivo federal tentou passar para a população a mensagem de que o Judiciário atrapalha a gestão. O ocupante do Planalto defendeu também a participação das Forças Armadas na apuração do resultado da eleição. Partidos oposicionistas continuam denunciando publicamente a hipótese de Bolsonaro tentar um golpe se for derrotado no próximo domingo (30).

