Assessor da Presidência foi acionado para acompanhar depoimento de ex-auxiliar de Trump à PF

247 - O assessor internacional da Presidência, Filipe Martins, compareceu ao aeroporto de Brasília (DF) nesta terça (7) enquanto a Polícia Federal ouvia empresário Jason Miller, ex-assessor de Donald Trump e fundador da rede social de direita Gettr. Também prestava depoimento o empresário Gerald Brant, amigo da família Bolsonaro. A informação foi publicada pela coluna Painel.

Martins foi ao aeroporto depois que Miller e Brant informaram o governo sobre a abordagem da PF pouco antes de embarcarem para os Estados Unidos. Ele se apresentou aos policiais como assessor da Presidência e seu nome foi registrado nos autos.

Os dois foram ouvidos no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos, que defendem um golpe no país. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes.

