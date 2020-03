Assessor de Rodrigo Maia testa positivo para coronavírus

247 - Um assessor do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi confirmado com coronavírus nesta quinta-feira (12). Ele é o terceiro caso de coronavírus do Distrito Federal (DF). De acordo com a o Ministério da Saúde, o DF já contava com 91 casos suspeitos até a manhã desta quinta.

De acordo com o Jornal de Brasília, o assessor esteve no evento “Todos Pela Educação”, que teve seu segundo dia cancelado porque a presidente da ONG, Priscila Cruz, que estava com suspeita de infecção do coronavírus.

No entanto, a anfitriã Priscila esteve na Noruega e na Alemanha recentemente e começou a se sentir mal no fim da tarde de segunda-feira (9), com sintomas de gripe, e foi ao hospital, mas o exame deu negativo.