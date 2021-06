Associação Juízes para a Democracia entra com ação contra a Fundação Palmares

A associação recorreu ao Judiciário contra a intenção da Fundação Palmares, presidida por Sérgio Camargo, de se desfazer de parte do acervo de livros da instituição edit

247 - Membros do Conselho Nacional da Associação Juízes para a Democracia ajuizaram uma Ação Popular contra a intenção da direção da Fundação Palmares em se desfazer de parte do acervo de livros da instituição, presidida por Sérgio Camargo. O coordenador-geral do Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra (CNIRC), Marco Frenette, também é alvo da ação.

De acordo com a associação, “o Relatório Público da seleção do Acervo da Fundação, recentemente divulgado, deixou clara a intenção de dilapidar o patrimônio histórico e cultural, com uma a seleção de livros, conduzida por critérios subjetivos, em operação de censura e ofensa aos princípios constitucionais da liberdade de expressão e da livre circulação de ideias”.

"Os requerentes pedem por meio de liminar, que o Juiz competente da Vara Federal do Distrito Federal, determine a imediata suspensão de todo o processo de seleção e descarte dos itens do acervo bibliográfico, museológico e iconográfico da Fundação Palmares", diz o texto.

A fundação está retirando obras do seu acervo. Um dos argumentos é o de que elas apresentam ideologia marxista.

Camargo tem histórico de atacar o movimento negro e suas lideranças. Ele já chamou Zumbi dos Palmares de “filho da puta” e o movimento negro de “escória maldita”.

O dirigente também já defendeu o fim do feriado da Consciência Negra e afirmou que a escravidão foi "benéfica para os descendentes" de escravos no país.

