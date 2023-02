Atacado, Alexandre de Moraes deixará punição a Marcos do Val para o Conselho de Ética do Senado

Ministro não pretende punir o senador no âmbito do Supremo Tribunal Federal edit

247 - Atacado pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) não pretende, segundo Paulo Cappelli, do Metrópoles, puni-lo na Corte, apesar de ter aberto investigação contra o parlamentar por falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo.

Moraes prefere deixar o caso de Marcos do Val ser analisado pelo Conselho de Ética do Senado.

Ministros do Supremo avaliam que o objetivo de Do Val é exatamente protagonizar embates com Moraes para justificar seu pedido de afastamento do ministro da relatoria de inquéritos que envolvam Jair Bolsonaro (PL).

