Ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas podem virar inquérito no STF

247 - Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) estariam discutindo uma forma de dar fim aos ataques de Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas, segundo Radar da Veja. Os ataques do chefe do Planalto colocam em dúvida as eleições de 2022.

“A ideia é abrir um inquérito na Corte e intimar Bolsonaro a depor como informante. Se as provas de fraude não surgirem, o presidente passará então a responder por denunciação caluniosa. Seria mais um inquérito, entre tantos, a ameaçar Bolsonaro”, destaca reportagem da Veja.

Nesta sexta-feira, 16, a base governista na Câmara dos Deputados manobrou ao adiar a votação do assunto na Câmara dos Deputados sabendo que iria perder.

Deputados entraram com pedido para que a comissão fosse retomada no mesmo dia, na sexta-feira, 16, mas não conseguiu. A votação foi remarcada para depois do recesso parlamentar, em 5 de agosto.

