Ativista Douglas Belchior ganha força para integrar governo Lula

247 - O ativista do movimento negro Douglas Belchior é lembrado pela equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser o ministro da Igualdade Racial ou para ocupar a presidência da Fundação Palmares. A informação foi divulgada por aliados do petista em entrevista à coluna Alberto Bombig, no portal Uol.

O ativista conta com o apoio de grupos organizados da sociedade civil e do movimento negro. Ele, que participa da equipe de transição, é filiado ao PT de São Paulo. Conhecido com Negro Belchior, ele é educador e líder social com atuação nas periferias da Região Metropolitana de São Paulo (SP).

A ex-ministra Nilma Lino Gomes, a socióloga Vilma Reis e Martvs Chagas, atual secretário nacional de combate ao racismo do PT, também estão entre os cotados para o primeiro escalão.

Confira aqui os nomes para a equipe ministerial de Lula que devems er anunciados nesta sexta-feira (9).

