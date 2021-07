Ativistas projetam atos contra Bolsonaro no Palácio do Planalto (vídeo)

Projeção na fachada do prédio onde fica o gabinete do presidente convoca população para as manifestações deste sábado (3), pede "Fora Bolsonaro" e compara o mandatário a Adolf Hitler edit

Da Revista Fórum - Boa parte da população brasileira se prepara para mais uma mobilização massiva contra o presidente Jair Bolsonaro nas centenas de atos e manifestações marcadas para acontecer no Brasil e no exterior neste sábado (3).

Na noite desta sexta-feira (2), até o Palácio do Planalto, em Brasília, sede da presidência da República e onde fica o gabinete de Bolsonaro, contou com uma divulgação das manifestações. Ativistas projetaram um vídeo na fachada do prédio com chamadas de convocação para o ato, pedidos de “Fora, Bolsonaro” e até mesmo uma comparação do presidente brasileiro com o ditador nazista Adolf Hitler.

Assista:

