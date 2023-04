Atos golpistas: Padilha defende estratégia do governo e diz que 'teoria de culpar instituições é conspiratória ou terraplanista'

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para impedir tentativas de golpe no Brasil. O titular da pasta reforçou o posicionamento da administração federal após novas informações dos atos golpistas em um vídeo mostrarem militares dando passagem para bolsonaristas avançarem em direção ao Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram a Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF).

"A possível instalação da CPMI leva o debate para o campo político. O governo está preparado e tem integrantes que impedirão a narrativa que busca colocar a vítima - a democracia e suas instituições - como culpadas, incluindo todos os partidos e parlamentares que têm posição firme de defesa da democracia. Qualquer teoria que busca questionar ou imputar nossas instituições democráticas é meramente conspiratória ou terraplanista", afirmou.

"Falei à @CNNBrasil que o governo colocou em campo as melhores estratégias de apuração dos responsáveis para impedir a tentativa de golpe em 8/1. O trabalho da Polícia Federal é de buscar provas para condenar todos os envolvidos em atos terroristas", complementou.

O ministro Alexandre Padilha confirmou que o governo federal apoiará a instalação da CPMI dos Atos Golpistas. A Procuradoria-Geral da República denunciou mais de 1.300 pessoas por envolvimento nas manifestações pró-golpe.

Falei à @CNNBrasil que o governo colocou em campo as melhores estratégias de apuração dos responsáveis para impedir a tentativa de golpe em 8/1. O trabalho da Polícia Federal é de buscar provas para condenar todos os envolvidos em atos terroristas. April 20, 2023

incluindo todos os partidos e parlamentares que têm posição firme de defesa da democracia. Qualquer teoria que busca questionar ou imputar nossas instituições democráticas é meramente conspiratória ou terraplanista. — Alexandre Padilha (@padilhando) April 20, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.