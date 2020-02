Augusto Aras terá de se explicar ao Conselho Nacional do Ministério Público

Depois de mudar o estatuto e interromper os mandatos em exercício de 16 conselheiros e coordenadores de ensino da ESMPU, o procurador-geral da República, Augusto Aras, terá de se explicar a Valter Shuenquenerao, conselheiro do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) edit

247 - Depois de mudar o estatuto e interromper os mandatos em exercício de 16 conselheiros e coordenadores de ensino da ESMPU, o procurador-geral da República, Augusto Aras, terá de se explicar a Valter Shuenquenerao, conselheiro do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público).

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, "Shuenquener quer ouvir Aras, que comanda o MPF (Ministério Público Federal) e os chefes dos outros três ramos do MPU (Ministério Público da União) —Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios— antes de decidir se acata ou não pedido de liminar para suspender o ato que consolidou as alterações na escola."

A matéria ainda sublinha que "o gesto, inédito no MPU, foi visto como autoritário por procuradores e integrantes da escola. Na representação ao CNMP, órgão presidido pelo próprio Aras, conselheiros e coordenadores destituídos por Aras argumentam que a atitude do procurador contrariou a lei que criou a escola por ter ferido a autonomia do órgão e o estatuto interno da instituição."