‘Aumentar malha ferroviária será prioridade’, diz Renan Filho, novo ministro dos Transportes

Apoie o 247

ICL

247 — O ex-governador Renan Filho (MDB), eleito senador pelo estado de Alagoas, assumiu o cargo de ministro dos Transportes em uma cerimônia simbólica nesta terça-feira, 3, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

A posse lotou o auditório do prédio que abrigará a pasta e contou com a presença do ex-presidente José Sarney (MDB); o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas; e o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi.

Ainda, a cerimônia contou com a participação do ministro da Infraestrutura que encerrou o governo Jair Bolsonaro, Marcelo Sampaio. Uma raridade entre as cerimônias ministeriais da semana.

Segundo Renan Filho, a sua prioridade será expandir a malha ferroviária do país para poder desafogar as rodovias. “Com objetivo de trazer mais segurança para motoristas e suas famílias, vamos cada vez mais tirar a carga pesada das rodovias e passá-la para os trilhos”, afirmou. De acordo com ele, uma secretaria cuidará especificamente da política ferroviária do país.

O ministro também prometeu rever o atual marco legal das ferrovias e apresentar dentro de 15 dias um plano de ação para os 100 primeiros dias do Ministério dos Transportes, com foco em retomar obras das rodovias.

Criticando o atual estado da malha rodoviária, afirmou que a “segurança viária será prioridade: salvaremos vidas. Seja duplicando estradas de alta demanda, criando as terceiras faixas, ou aprimorando a sinalização e revitalizando as rodovias”.

O Ministério dos Transportes foi recriado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fruto da divisão do extinto Ministério da Infraestrutura em dois — Transportes e Portos e Aeroportos, que ficou com o ex-governador Márcio França (PSB).

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.