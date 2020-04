Autorizado por Bolsonaro, Osmar Terra já conversa sobre temas da Saúde

Os rumores da possível demissão do atual ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, crescem cada vez mais edit

247 - Com a devida autorização de Jair Bolsonaro, o ex-ministro Osmar Terra já passa a tratar de temas da Saúde.

Nesta segunda-feira (6), Terra falou ao telefone com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. Ibaneis não falou se a conversa foi sobre temas da pasta do ministro Mandetta.

A possível demissão do atual ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em meio à pandemia de coronavírus passa a ganhar cada vez mais especulações. Em notícia veiculada nesta segunda, Jair Bolsonaro estaria pronto para "disparar o 'tiro de misericórdia' contra o ministro da Saúde".

Ainda hoje, Bolsonaro se reúne com o ex-ministro Osmar Terra e outros ministros do governo. Segundo a revista Crusoé, Mandetta não foi chamado.

