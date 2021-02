Auxiliares de Bolsonaro defendem que governo não se envolva em caso de deputado preso por ordem do STF

De acordo com pessoas próximas a Jair Bolsonaro, o Planalto não deve interferir na prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), para evitar um novo tensionamento na relação com STF. Uma pessoa próxima a Bolsonaro disse que o parlamentar extrapolou o direito de se manifestar edit

247 - Auxiliares de Jair Bolsonaro defenderam que o Palácio do Planalto não se envolva na prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), levado por agentes policiais à cadeia por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após o parlamentar ter divulgado um vídeo no qual proferia ataques e ofensas aos ministros da Corte.

De acordo com pessoas próximas a Bolsonaro, o Planalto não deve interferir na prisão de Silveira, para evitar um novo tensionamento na relação com a Corte. A informação foi publicada em reportagem do jornal O Globo.

Uma pessoa próxima a Bolsonaro disse que Silveira fez "ataques gratuitos e generalizados" e extrapolou o direito de se manifestar ao "desafiar, xingar e desqualificar" ministros do Supremo. Segundo este integrante do governo, apesar das divergências com a Corte, não há como o governo apoiar Silveira.

O deputado preso é investigado no inquérito dos atos antidemocráticos, que apura a organização e a realização de manifestações pró-golpe, que defendiam o fechamento do STF e do Congresso.

