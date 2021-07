Auxiliares do governo seguem pessimistas sobre a postura de Alcolumbre em relação a Mendonça no STF

Até o momento, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), rejeitou receber André Mendonça (AGU), indicado por Jair Bolsonaro para uma vaga no STF edit

247 - Auxiliares do governo continuam pessimistas em relação à postura do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), após Jair Bolsonaro confirmar em reunião ministerial a indicação de André Mendonça (AGU) para a vaga de Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi publicada pela coluna Painel.

O parlamentar rejeitou receber Mendonça até o momento. Alcolumbre conversou com o AGU uma vez rapidamente após uma intermediação de um ministro, mas sem tocar no tema do STF.

