Auxiliares e AGU auxiliam Bolsonaro a desistir de pedido de impeachment de ministros do STF

Jair Bolsonaro teria ouvido opinião sobre o tema e teria sido aconselhado a não apresentar o pedido de impeachment dos ministros do Supremo, mas não sinalizou disposição de retroceder edit

247 - Auxiliares e integrantes da Advocacia-Geral União (AGU) têm alertado Jair Bolsonaro a não apresentar o pedido de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o jornal O Globo. Nesta quinta, Bolsonaro se reuniu com o advogado-geral da União, Bruno Bianco, para acertar os detalhes finais do requerimento.

O encontro ocorreu por volta das no Palácio do Planalto, depois que o presidente desembarcou da viagem que fez nesta manhã a Cuiabá (MT), segundo O Globo.

“Auxiliares voltaram a pedir que o presidente reconsidere o pedido e, mais uma vez, foi alertado dos riscos políticos de levar a decisão adiante. Segundo interlocutores do Planalto, Bolsonaro ouviu novamente as opiniões, mas não sinalizou disposição de retroceder”, informou a reportagem.

