Auxílio-emergencial deve virar política permanente de renda básica, diz Freixo

247 – O deputado Marcelo Freixo (Psol-RJ) defende que o auxílio-emergencial se torne uma política permanente de renda básica. "24 MILHÕES de brasileiros serão lançados na EXTREMA POBREZA por Bolsonaro com o fim do auxílio emergencial. Quem diz isso não é a oposição, é o FMI. Nós estamos na luta para garantir a continuidade do auxílio e transformá-lo numa política permanente de renda básica", postou ele em seu twitter.

Ontem, Freixo também defendeu que o Psol integre a frente contra Arthur Lira (PP-AL) na Câmara dos Deputados. "É preciso ter a clareza de que a eleição de 2022 começa agora, com a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados e do Senado. Por isso é muito importante que o PSOL, um partido fundamental na defesa da democracia dentro e fora do Parlamento, demonstre maturidade e fortaleça o bloco democrático que está sendo construído para enfrentar Bolsonaro", escreveu Freixo.

