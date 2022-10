Balanço do Ministério da Justiça registra 222 ocorrências de crime eleitoral

De acordo com aa pasta, foram 75 casos de boca de urna edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que, até às 12h40min deste domingo (2), forças de segurança registraram 222 crimes eleitorais. De acordo com o documento, foram 75 casos de boca de urna, sete ocorrências de transporte ilegal de eleitores e nove violações do sigilo do voto.

A Polícia Federal também divulgou um boletim. De acordo com a PF, cinco inquéritos foram instaurados até às 13h, 111 pessoas foram conduzidas para a delegacia e R$ 68.112 foram apreendidos.

Mais de 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.