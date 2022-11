Baleia Rossi: MDB responderá na quarta-feira (9) se estará na equipe de transição

Apoie o 247

247 - O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi (SP), afirmou nesta terça-feira (8) que a sigla deve dar uma resposta até esta quarta-feira (9) sobre a possibilidade de entrar no gabinete de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "O MDB teve uma posição independente no segundo turno, mas tem um compromisso com a agenda do país. O partido tem uma postura colaborativa", afirmou Rossi.

De acordo com o emedebista, ninguém no partido "vai tomar uma decisão sozinho". "É natural que as bancadas, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, tenham vontade de contribuir nesse processo de sucessão nas duas Casas", acrescentou.

A legenda teve candidatura própria na eleição presidencial. A senadora Simone Tebet (MDB-MS) ficou em terceiro lugar, com 4,16% (4,9 milhões de votos). Lula ficou na primeira posição, com 48% dos votos válidos (57,2 milhões) no primeiro turno da eleição e Jair Bolsonaro (PL), 43% (51 milhões).

No dia 30 de outubro, o petista foi eleito com 50,9% (60 milhões) dos votos válidos no segundo turno, contra 49,1% (58 milhões) de Jair Bolsonaro (PL).

