Bancada da Bala pede garantia de porte de armas a policiais nos locais de votação

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - A Frente Parlamentar de Segurança Pública, conhecida como ‘bancada da bala‘ pediu, nesta sexta-feira 2, ao Tribunal Superior Eleitoral e à Procuradoria-Geral da República que garantam o porte de armas de fogo a profissionais da segurança pública nos locais da votação.

Na terça-feira, o TSE decidiu proibir o porte de arma em seções eleitorais. De acordo com a decisão, ninguém pode se aproximar armado a menos de 100 metros do local de votação, nos dois dias antes, no dia do pleito e nas 24 horas seguintes. A exceção é para os agentes das forças de segurança que estejam a trabalho e sejam requisitados pela autoridade eleitoral a entrar em uma determinada seção.

No texto, o deputado federal Capitão Augusto (PL-SP) questiona a decisão, afirmando ser ‘espantosa a simplicidade com que são tolhidos os direitos e a própria cidadania dos agentes de segurança pública’.

Leia a íntegra na Carta Capital.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.