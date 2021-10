Bancada do PSDB ignora decisão da Executiva de romper com Bolsonaro e vota alinhada ao governo

Entre os congressistas do PSDB há resistência sobre a forma como o presidente nacional da sigla, Bruno Araújo (PE), encaminhou a ida do partido para a oposição edit

247 - Apesar de o PSDB ter anunciado no dia 8 de setembro que faria oposição ao governo, deputados da legenda passaram a votar ainda mais alinhados com o governo Jair Bolsonaro. Entre os congressistas do PSDB há resistência sobre a forma como Bruno Araújo (PE) encaminhou a ida do partido para a oposição. A decisão da Executiva Nacional foi tomada sem consultar a bancada. As informações foram publicadas pelo jornal O Estado de S.Paulo.

No mês anterior ao dia 8 de setembro, a Câmara realizou 70 votações nominais nas quais o líder do governo, Ricardo Barros (PP-PR), fez uma orientação de "sim" ou "não". Nessas votações, o líder do PSDB, Rodrigo de Castro (MG), indicou que sua bancada votasse da mesma forma que Barros em 53 vezes (75,7% do total). No mês seguinte à ida do partido para a oposição, as sugestões de Castro coincidiram com as do governo em 34 vezes (87%).

A cientista política Beatriz Rey, especializada em temas do Legislativo, interpreta o "aumento do governismo como uma forma de rebeldia dos deputados do PSDB, em relação à liderança partidária nacional, que tomou essa decisão de partir para a oposição sem consultar os deputados. Então, uma forma de olhar este dado é como uma forma de rebeldia mesmo, na arena legislativa".

"Esse tipo de rebeldia é algo que acontece bastante em parlamentos (em outros países) e é bastante estudado pela ciência política. Por exemplo: as facções partidárias aqui nos Estados Unidos, os chamados ‘caucus’, nascem dessa rebeldia de alguns deputados dentro do próprio partido", diz ela, que é pesquisadora da universidade Johns Hopkins, em Baltimore, nos EUA.

