Bancada do PSOL vai ao MPF contra o Bolsolão do governo

247 - A bancada do PSOL na Câmara Federal protocolou nesta segunda-feira (10) uma representação no Ministério Público Federal pedindo a abertura de investigação sobre o chamado “Bolsolão”, um orçamento paralelo de R$ 3 bilhões montado por Jair Bolsonaro para a compra de apoio de parlamentares no Congresso Nacional.

No documento, a bancada destacou que, "contrariando princípios administrativos consagrados, os acordos para direcionar o dinheiro não são públicos e não têm transparência. Ou seja: ganha quem apoia o governo".

Líder da minoria, Marcelo Freixo (PSOL-RJ) anunciou que também entrou com representação junto ao Tribunal de Contas da União (TCU).

"Apresentei, enquanto líder do Bloco da @minorianacamara, uma representação no TCU pra que seja investigado o 'tratoraço' do governo Bolsonaro, o esquema que supostamente girou, às escondidas, R$ 3 BILHÕES pra compra de apoio de parlamentares e de tratores superfaturados", tuitou.

Acuado pelo escândalo do Bolsolão, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), aliado do governo, tentará fazer alterações no Regimento Interno da Câmara que reduzirão a margem de ação da minoria em plenário.

