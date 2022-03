Bancada evangélica abandona trabalhos para orar em nome de Daniel Silveira (vídeo)

Apoie o 247

247 - Após o deputado federal Daniel Silveira se recusar a sair da Câmara por se negar a cumprir ordem do STF de colocar uma tornozeleira eletrônica, a bancada evangélica decidiu deixar para segundo plano as demandas da Casa e fazer um culto pelos corredores do local em nome do bolsonarista, que ganhou destaque nacional após quebrar a placa de Marielle Franco.

Em entrevista à Jovem Pan, o deputado afirmou que iria "morar" nas dependências do Congresso, dormindo na Câmara dos Deputados, para descumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenou, nesta terça-feira, 29, a instalação imediata da tornozeleira eletrônica no parlamentar.

“Não vão colocar. Aqui dentro eu tenho imunidade”, disse à emissora. No plenária da Casa, Silveira afirmou que só vai sair de dentro da Câmara quando for pautada a proposta para sustar a ação penal n° 1.044 proposta contra ele e chamou Moraes de “sujeito medíocre”.

Ele foi preso em flagrante em fevereiro de 2021 após publicação de vídeo no qual fez ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e defendeu o Ato Institucional nº 5 (AI-5).

Deputados da bancada evangélica oram pelo deputado Daniel Silveira, que tem se negado a meter os pés fora da Câmara temendo que a PF lhe coloque uma tornozeleira eletrônica. Registro do @LulaMarques pic.twitter.com/oEAefdi4B0





