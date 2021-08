Bancada evangélica na Câmara deu mais de 75% de apoio a favor da PEC do voto impresso

247 - As bancadas evangélica, ruralista e da bala, que formam um tripé de apoio a Jair Bolsonaro no Congresso, votaram majoritariamente a favor da PEC do voto impresso, rejeitada pela Câmara na última terça-feira (10). As estatísticas foram publicadas em reportagem do jornal O Globo.

Entre os evangélicos, 76% apoiaram a proposta, boa parte contrariando orientações de seus próprios partidos. De 93 deputados que se declaram evangélicos, 71 votaram a favor da PEC e, deste grupo, 28 (cerca de 40%) integram partidos que haviam orientado votação contrária à proposta

Dos 25 parlamentares com origem nas polícias Militar, Civil e Federal ou nas Forças Armadas, 22 se posicionaram a favor do voto impresso, o que representou um apoio de 88%.

Na bancada ruralista, que conta com 232 membros em exercício na Câmara, pouco mais da metade (120) votaram pela PEC.

