Banco Central identifica erro e fluxo cambial passa do positivo para o negativo em 2022

247 - O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central (BC), Fernando Rocha, disse nesta quinta-feira (26) que foi necessária uma revisão extraordinária dos números do mercado de câmbio por conta de um erro da autoridade monetária na apuração das estatísticas desde outubro de 2021. Com os novos dados publicados, o fluxo de dólar no país, que era U$ 9,7 bilhões positivo, fica negativo em U$ 3,2 bilhões em 2022. As informações foram publicadas pelo jornal O Estado de S.Paulo.

"Pedimos desculpas por essa falha na compilação das estatísticas. Identificamos esse erro, levantamos as causas, revimos os procedimentos e agora fizemos essa revisão. Para 2021, erro foi menor, concentrado nos últimos três meses, mas em 2022 atingiu todo o ano", afirmou.

O chefe do Departamento informou que a divulgação do fluxo passará por mudanças relacionadas à mudança na lei cambial. "As operações abaixo de US$ 50 mil poderão ser informadas a BC em até cinco dias úteis após fim do mês. Essas operações representam cerca de 3% do total", afirmou. "Com isso, a divulgação final de dados mensais ocorrerá na terceira semana do mês subsequente".

