Bandido aponta arma para cabeça de ministro do TCU após invadir casa

247 - Um homem apontou uma arma para a cabeça do ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Benjamin Zymler em tentativa de assalto na tarde de ontem, em Brasília. A reportagem é do portal UOL.

O incidente ocorreu depois de dois bandidos invadirem a casa do magistrado em tentativa de assalto, confirmou ao UOL a Polícia Militar do Distrito Federal.

"Fomos acionados às 15h35", afirma a assessoria da PM. "Fizemos o patrulhamento na região, mas não encontramos os bandidos."

Zymler, que ingressou no TCU em 1992 após prestar concurso, mora em uma residência no Lago Sul, região nobre de Brasília.

Os dois homens também renderam a esposa e a filha do ministro. A intenção era colocar todos os moradores em um cômodo para ter o caminho livre para roubar objetos da casa.

