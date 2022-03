Bar onde mulher foi expulsa após defender Bolsonaro diz que ela tentou tumultuar Prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos

Apoie o 247

ICL

247 - O bar Outro Calaf, de Brasília, divulgou nota que afirma que trata sobre o boletim de ocorrência registradio por uma mulher que afirma ter sido agredida e arrastada para fora do bar depois de defender Jair Bolsonaro, quando o público o xingava.

Mas segundo a nota, na noite de domingo (13), o bar recebeu o Prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos na categoria arte e cultura. "Enquanto acontecia a premiação, uma frequentadora subiu ao palco e tentou interromper a cerimônia, o que provocou a comoção dos clientes", destaca.

Acrescenta que ao descer do palco, a mulher envolveu- se em repetidas confusões e agrediu frequentadores, funcionários e segurancas, o que acabou levando à sua retirada do bar. O vídeo mostra quando a mulher se aproximou de um grupo de pessoas e jogou água no rosto de um rapaz, após ele falar para ela ir embora. Em seguida, uma pessoa revidou, também jogando um líquido no rosto dela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Ao analisar as filmagens de parte dos acontecimentos, reafirmamos que não coadunamos com a conduta da segurança terceirizada – nenhum tipo de violência é justificável- e já encaminhamos reclamação para a empresa responsável. O Calaf sempre foi um espaço de defesa da democracia, do diálogo e da verdade. Jamais expulsaríamos alguém do bar por ter uma opinião política diferente da nossa. Viva a democracia”, destaca a direção do estabelecimento.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE