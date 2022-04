Barco com influenciadores encalha e ex-BBB se desespera em resgate: "Tô em pânico"

Apoie o 247

247 - A festa Imersão dos Influencers, que aconteceu no último domingo (10), no Distrito Federal, terminou com um susto. A embarcação que serviu de palco para o evento encalhou no Lago Paranoá, em Brasília, e os convidados precisaram ser resgatados. A ex-BBB Elis Nair, que participou da 17ª edição do reality show da Globo, fez alguns Stories no momento em que conseguiu passar para uma lancha. A reportagem é do portal Na Telinha.

"O barco que eu estava sofreu um acidente. Eu tô bem, tô aqui dentro de uma lancha que nos resgatou. Eu tô um pouco nervosa, em pânico, e no momento tô aqui na parte de baixo, dentro do banheiro. Tem um monte de gente ali e a gente tá solicitando um apoio porque tem algumas pessoas que estão sem colete [salva-vidas], tem umas que não conseguiram resgate", contou, pedindo que os seguidores ajudassem ligando para os bombeiros.

Jesus Luz, que também estava na Imersão dos Influencers, tranquilizou seus seguidores no Instagram e contou mais alguns detalhes do que aconteceu. "Começou a chover muito, ventar muito, mas graças a Deus o socorro chegou muito rápido, ninguém se feriu, ninguém se machucou", começou ele.

"Toda a equipe focou muito em acalmar as pessoas. Principalmente as pessoas que não sabem nadar entram em pânico, têm crise de ansiedade, então a gente se preocupou muito em ajudar e fazer tudo funcionar pra todo mundo estar bem", acrescentou, dizendo ainda que eles já estavam jantando e todos estavam em segurança.

