Barros, apontado como 'dono' de esquema na Saúde, diz que "combate à corrupção está no DNA do governo"

247 - Líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR) disse nesta quinta-feira (8) que o combate à corrupção está no DNA do governo Jair Bolsonaro.

Barros, no entanto, é apontado pelo deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e seu irmão, Luis Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, como 'dono do rolo' de casos de corrupção na pasta no âmbito da compra de vacinas contra a Covid-19. Jair Bolsonaro, em conversa com o deputado Miranda, teria dito que Barros seria o articulador do possível esquema de corrupção.

"O combate à corrupção está no DNA do governo Bolsonaro. […] Não tenho nenhuma questão com ele [Miranda]. Ele fez o que achou que deveria, estou procurando a oportunidade de ir à CPI e esclarecer os fatos que envolvem o meu nome, e muitos deles já foram esclarecidos pelos depoimentos feitos", declarou na tribuna da Câmara.

