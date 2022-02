Barroso aponta crimes de Bolsonaro, que as "instituições que funcionam" não conseguem punir

Ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirma que Jair Bolsonaro colabora diretamente com as milícias digitais edit

247 – O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, concedeu entrevista à jornalista Mariana Muniz, do Globo, em que apontou os crimes de Jair Bolsonaro, que permanecem impunes. "O presidente tinha dado a palavra de que esse assunto estava encerrado. Chegou a elogiar o sistema de votação eletrônico brasileiro. O filme é repetido, com um mau roteiro. Não há nenhuma razão para assistir à reprise. Antes, o presidente dizia que tinha provas de fraude. Intimado a apresentá-las, (ficou claro que) não havia coisa alguma. Essa é uma retórica repetida. É apenas um discurso vazio", afirmou Barroso, sobre o novo ataque de Bolsonaro às urnas eletrônicas.

Barroso também mencionou o vazamento de um inquérito sigiloso da Polícia Federal sobre as urnas eletrônicas por aliados do próprio Bolsonaro. "Eu me referi ao relatório da delegada que conduz o inquérito e que tem uma opinião que merece ser respeitada. A delegada tem estabilidade. E isso dá o tom do que de fato aconteceu. Ainda na gestão anterior do TSE, houve uma tentativa de invasão (do sistema). Foi instaurado um procedimento sigiloso no TSE, um inquérito sigiloso na Polícia Federal no qual foram requeridas informações sensíveis sobre a arquitetura interna do TSE e esse material foi colocado na rede social do presidente. O presidente facilitou a vida das milícias digitais", afirmou.

Barroso também comentou o eventual banimento do Telegram e falou sobre liberdade de expressão. "Liberdade de expressão não é liberdade para vender arma. Não é liberdade para propagar terrorismo, para apologia ao nazismo. Não é ser um espaço para que marginais ataquem a democracia. Portanto, ninguém quer censurar plataforma alguma, mas há manifestações que não são legítimas. É justamente para preservar a democracia que não queremos que estejam aqui livremente plataformas que querem destruir a democracia e a liberdade de expressão", afirmou.

