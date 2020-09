Barroso critica “realidade imaginária paralela” no meio ambiente após discurso de Bolsonaro na ONU

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso criticou o que chamou de "realidade imaginária paralela" no enfrentamento da questão ambiental no Brasil, após o discurso mentiroso de Jair Bolsonaro na Organização das Nações Unidas (ONU) que culpou os indígenas pelas queimadas no País.

"Para resolvermos os nossos problemas, nós precisamos fazer diagnósticos corretos e não criar uma realidade imaginária paralela", afirmou o ministro. Barroso não especificou a qual "realidade imaginária" se referiu e não citou Bolsonaro.

"Nós procuramos conhecer os fatos e as diferentes perspectivas que o debate envolve, o mundo comporta múltiplos pontos de observação e a verdade não tem dono, embora a mentira deliberada tenha, e um dos nossos esforços aqui foi o de identificar narrativas que não tem apoio nos fatos", disse Barroso.