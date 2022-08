Barroso diz esperar "momento de paz" entre Judiciário e Bolsonaro após posse de Moraes no TSE

Apoie o 247

ICL

247 - Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso afirmou a Igor Gadelha, do Metrópoles, esperar por um "momento de paz" entre o Judiciário e Jair Bolsonaro (PL) após a posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Espero que tenhamos um momento de paz”, afirmou ainda durante a cerimônia de posse, realizada na última terça-feira (18).

Ele também comentou sobre a presença de diversas autoridades no evento. "Democracia é assim. É um momento em que muitas pessoas acharam importante defender a Justiça Eleitoral e a democracia".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.