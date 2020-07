Barroso diz que TSE fará campanha contra fake news com o biólogo Atila Iamarino

O presidente do TSE, Luis Roberto Barroso, anunciou que o órgão fará uma campanha contra fake news com o biólogo Atila Iamarino e disse que a população "deve checar a procedência do que recebe, deve verificar autenticidade, não repassar o que não é verdade e adotar a regra de ouro" edit

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luis Roberto Barroso, anunciou nesta segunda-feira (27) que o biólogo Atila Iamarino participará de uma campanha contra fake news promovida pela corte visando as eleições de novembro. O pesquisador defende o isolamento social e critica a forma como Jair Bolsonaro lida com a pandemia do coronavírus.

"Nós estamos começando dentro de mais uma semana, na volta do recesso, uma campanha contra as fake news", disse Barroso em um debate virtual. "Pegamos um YouTuber popular, para fazer uma campanha explicando para a população que deve checar a procedência do que recebe, deve verificar autenticidade, não repassar o que não é verdade e adotar a regra de ouro, que vale para quase tudo na vida, que é não fazer com o outro o que não gostaria do que se fizesse com elas mesmas. O YouTuber é o Atila Iamarino", acrescentou.

O ministro do TSE afirmou que gostaria de protagonizar pessoalmente a campanha anti-fake news, mas crê que não é permitido. "Eu mesmo gostaria de fazer, mas há uma dúvida se quem ocupa cargo público pode participar. Por isso não vou à televisão. Mas nas redes sociais pretendo sim participar da campanha. Gostaria de ser capaz de ajudar a proporcionar um debate público feito de argumentos e de ideias, sem ódio e sem desqulificação do outro. É preciso requalificar o debate brasileiro", disse.

Atualmente, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking global de confirmações (2,4 milhões) e mortes (87,7 mil) provocadas pelo coronavírus, perdendo apenas os Estados Unidos, com 3,4 milhões de casos e 150 mil óbitos.

Bolsonaro, que testou positivo para a Covid-19 neste mês, já subestimou a doença. Em junho, ele disse que "talvez tenha havido um pouco de exagero" na maneira como a pandemia foi tratada. Chegou a classificá-la como uma "gripezinha", em março, e perguntou "e daí?" ao ser questionado sobre os cinco mil mortos pela doença, em abril.

Mesmo após ter dito que foi diagnosticado com a doença, Bolsonaro voltou a fazer propaganda da cloroquina, ao dizer que o remédio tem por volta de "100% de eficácia". O medicamento, no entanto, não tem comprovação científica.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.