Barroso e deputado Jhonatan de Jesus desmentem nova fake news espalhada por Bolsonaro

Ministro do TSE divulgou vídeo do deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR) para desmentir uma nova mentira espalhada por bolsonaristas sobre o sistema eleitoral brasileiro edit

247 – "No Brasil de hoje não passa um dia sem que seja necessário desmentir alguma notícia falsa ou manipulação dos fatos. Abaixo, vídeo do Deputado Jhonatan de Jesus restabelecendo a verdade acerca de vídeo que circulou na internet com comentário meu sobre a eleição em Roraima", postou o ministro Luís Roberto Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, após ser alvo de novas mentiras espalhadas pelo bolsonarismo, a respeito do sistema eleitoral brasileiro. Confira:

No Brasil de hoje não passa um dia sem que seja necessário desmentir alguma notícia falsa ou manipulação dos fatos. Abaixo, vídeo do Deputado Jhonatan de Jesus restabelecendo a verdade acerca de vídeo que circulou na internet com comentário meu sobre a eleição em Roraima. https://t.co/fRk50en6DU — Luís Roberto Barroso (@LRobertoBarroso) August 12, 2021

