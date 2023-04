Barroso é sorteado relator do novo pedido de soltura de Anderson Torres

Advogados argumentam que a saúde psíquica do ex-ministro piorou edit

247 - O relator designado para o novo pedido de liberdade feito pela defesa de Anderson Torres foi o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso.

Os advogados argumentam que a saúde psíquica do ex-ministro piorou e citam um laudo psiquiátrico da rede pública de saúde que indica aumento no risco de suicídio. Eles sugerem a internação domiciliar para prevenção de tentativas de autoextermínio.

A defesa questiona a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que manteve a prisão de Torres apesar do posicionamento do Ministério Público Federal para soltá-lo. Um laudo médico de 10 de abril menciona um aumento nas crises de ansiedade, choro e perda de peso de Torres.

