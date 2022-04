Barroso nega ter atacado Bolsonaro: "o Brasil vive a naturalização da mentira"

"Há uma nova atividade no país: a de traficante de notícias falsas", acrescentou o ministro do STF Luís Roberto Barroso edit

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou comunicado nesta terça-feira (5) para desmentir uma fake news publicada contra o ministro da Corte Luís Roberto Barroso. O teor do texto do Supremo foi publicado pela coluna Radar.

"Circula pelas redes sociais uma declaração falsamente atribuída ao ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, a respeito do presidente Jair Bolsonaro. Conforme a publicação, Barroso teria dito em uma live, a juízes franceses: 'Bolsonaro será reeleito se passarem por cima do meu cadáver'. O gabinete do ministro informou que tal encontro virtual nunca ocorreu e que o ministro jamais deu as declarações", disse o STF.

"O Brasil vive a naturalização da mentira. Há uma nova atividade no país: a de traficante de notícias falsas. Vivemos uma decadência ética profunda", complementou.

O texto sobre as declarações falsamente atribuídas a Barroso foi publicado em um blog desconhecido e reproduzido via WhatsApp e em várias postagens no Twitter.

Portais como o Uol, por meio da iniciativa Uol Confere, também confirmaram que o ministro não concedeu tal declaração contra Bolsonaro.

Uma frase falsa do ministro Barroso sobre o presidente Bolsonaro foi publicada em um blog desconhecido e reproduzida. O STF alerta p/ importância de não repassar informações de sites não confiáveis e com informações alarmistas. #VerdadesdoSTF Veja mais: https://t.co/pAp3j5bqvM pic.twitter.com/l2B8A1LXaF — STF (@STF_oficial) April 5, 2022

