Barroso: o país terá eleições livres em 2022 e com instituições funcionando

"Estou seguro de que nós chegaremos às eleições de 2 de outubro de 2022, daqui a um ano, com instituições funcionando, eleições livres", afirmou o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso edit

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou nesta segunda-feira (4) que o Brasil terá eleições livres em 2022 e com as instituições funcionando. O relato dele foi publicado pelo portal G1.

"Estou seguro de que nós chegaremos às eleições de 2 de outubro de 2022, daqui a um ano, com instituições funcionando, eleições livres e uma campanha aberta, robusta, mas digna", disse ele na abertura do "Seminário Internacional: Integridade Eleitoral na América Latina – Experiências Recentes e Perspectivas", organizado em parceria pelo TSE e pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).

Sem citar nomes, o presidente do TSE afirmou que políticos eleitos pelo voto popular buscam a "erosão" da democracia.

No dia 7 de setembro, Jair Bolsonaro participou de atos golpistas e também disse que não cumpriria decisões do ministro do STF Alexandre de Moraes.

