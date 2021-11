Barroso será o relator de pedido de investigação contra Alcolumbre por suposta prática de rachadinha

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso será o relator do pedido de investigação contra o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) por suposta prática de rachadinha em seu gabinete.

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) apresentou a notícia-crime ao Supremo, após uma reportagem da revista Veja, publicada no dia 29 de outubro, apontar que seis mulheres moradoras do Distrito Federal foram contratadas para o gabinete do ex-presidente do Senado, mas nunca trabalharam para o congressista.

"As seis tinham vencimentos que variavam de 4 000 a 14 000 reais por mês, mas não recebiam esse dinheiro de forma integral", destacou a matéria da revista.

Segundo o jornal Valor Econômico, Vieira disse na petição que "todo o contexto apresentado pela revista Veja está a merecer uma apuração minuciosa desta Suprema Corte e do digno representante do Ministério Público".

Alcolumbre afirmou ser "nítido e evidente" que a acusação foi "orquestrada por uma questão política e institucional da CCJ e do Senado".

