Barroso será relator da ação contra Bolsonaro por associar vacina à Aids

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso será o relator da ação contra Jair Bolsonaro, que associou a vacinação contra a Covid-19 à Aids, de acordo com a CNN Brasil. A ação foi apresentada pela bancada do PSOL e por deputados do PDT. Bolsonaro já ofendeu Barroso ao chamar o magistrado de "filho da puta", após o judiciário rebater ataques do clã presidencial à confiabilidade das urnas eletrônicas e à democracia.

Em live na última quinta-feira (21), Bolsonaro espalhou uma mentira que alertava que "vacinados [contra a Covid] estão desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida [Aids]".

De acordo com os parlamentares, a declaração de Bolsonaro foi "falsa e faz parte de uma articulação sistemática do presidente e seus aliados para propagação de fake news".

"Sem amparo em medidas científicas e contrariando autoridades sanitárias nacionais e internacionais, a postura irresponsável, mentirosa e criminosa do Presidente da República tem colocado a população brasileira cada vez mais em risco", destacaram.

O Facebook e o Instagram retiraram das redes o vídeo com a declaração falsa de Bolsonaros.

