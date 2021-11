Barroso troca nome de novo corregedor dos TSE por Karl Marx (vídeo)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luis Roberto Barroso, se confundiu durante a sessão de eleição e posse do novo corregedor-geral do órgão, Mauro Campbell Marques edit

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luis Roberto Barroso, se confundiu, nesta terça-feira, 9, durante a sessão de eleição e posse do novo corregedor-geral do órgão, Mauro Campbell Marques.

"Cumprimento o ministro Karl Marx... Mauro Campbell Marques por sua eleição para o importantíssimo cargo de corregedor-geral eleitoral", disse Barroso.

Em sessão no TSE, o presidente da corte, Luís Roberto Barroso, cometeu uma gafe e chamou o colega Mauro Campbell Marques de Karl Marx. Mauro foi eleito corregedor-geral eleitoral. Marx foi um pensador alemão, radicado em Paris, crítico do capitalismo e fundador do comunismo. pic.twitter.com/9sEHxtaqUO PUBLICIDADE November 9, 2021

Karl Marx foi um revolucionário do século XIX, fundador do socialismo científico e defendia que os trabalhadores tomassem o poder do Estado por meio de uma insurreição. Certamente, algo bem diferente de um integrante do Judiciário brasileiro.

Campbell Marques assumiu o posto de corregedor-geral, que era ocupado por Luis Felipe Salomão, cujo mandato de dois anos se encerrou no dia 29 de outubro.

