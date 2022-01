Barroso vai discutir uso do Telegram, que pode ser banido do Brasil durante as eleições

Apoie o 247

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luiz Roberto Barroso, vai se reunir com os demais presidentes da Corte para discutir ações sobre o uso do Telegram, aplicativo de mensagens (como o WhatsApp) russo, durante as eleições deste ano.

Segundo reportagem do Congresso em Foco, há receio de que a ferramenta se torne uma espécie de “terra sem lei” para a proliferação de “milícias digitais”. Por isso, existe a possibilidade de banir o aplicativo no Brasil.

As autoridades brasileiras não conseguem contato com o Telegram para tratar do assunto de disseminação de fake news.

“O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, entende que nenhum ator relevante no processo eleitoral de 2022 pode operar no Brasil sem representação jurídica adequada, responsável pelo cumprimento da legislação nacional e das decisões judiciais”, respondeu o TSE ao ser questionado sobre a possibilidade de proibir o Telegram no Brasil.

O Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal (STF) também tentaram contato com a plataforma em mais de uma ocasião ao longo de 2021, mas não conseguiram.

