BC é acusado de propaganda enganosa em medidas para a Covid-19

247 - O Banco Central está sendo acusado no Judiciário de divulgar propaganda enganosa em seu site sobre o coronavírus. De acordo com uma ação popular apresentada na semana passada à Justiça Federal do Distrito Federal, o site do BC gera uma "falsa expectativa" ao falar em "medidas para fazer com que os recursos cheguem a quem mais precisa: empresas e famílias". Mas trata-se de uma ação secundária a ser tomada do sistema financeiro, apontou a reclamação. Os relatos foram publicados na coluna de Guilherme Amado.

"O uso da expressão dá a entender a quem recebe a mensagem que essa 'liquidez' é direcionada aos brasileiros, consumidores, famílias e empresas", afirma o autor da ação, advogado Márcio Casado.

"Os réus não se importam e não legislam em favor de famílias e empresas, a não ser que sejam as famílias dos banqueiros e as empresas sejam os bancos", acrescenta.

